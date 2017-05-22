朝鲜副外相：导弹试验“每周都会有”

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，一位平壤的高级官员在接受采访时表示，朝鲜将继续进行导弹试验。

朝鲜外务省副相韩成烈（Han Song Ryol）说，"我们将进行更多的导弹试验，每周、每月、每年都会有。"



他说，如果美国采取军事行动，将会导致"全面战争"。



早些时候，美国副总统彭斯（Mike Pence）警告朝鲜不要试探美国。



彭斯说，美国对朝鲜的"战略忍耐时代"已经结束。



在朝鲜周日进行了一次失败的导弹试验数小时后，彭斯抵达韩国。



朝鲜半岛局势仍在进一步升温，朝鲜和美国之间的嘴仗也越演越烈。



韩成烈称，"如果美国计划对我们进行军事打击，我们将以核打击的方式先发制人。"



他说，朝鲜认为核武器能保护自己免遭美国军事打击。



"如果美国不计后果地动用武力，那它将每天遭到报复，还将导致全面战争，"韩成烈说。



朝鲜驻联合国副代表金仁龙（Kim In-ryong）周一在新闻发布会上谴责美国对叙利亚的军事行动。在叙利亚政府军被怀疑动用化学武器后，美军对叙利亚进行了导弹袭击，打击了一座空军基地。



金仁龙说，美国"正在以一种流氓逻辑扰乱世界和平与稳定。它认为对一个主权国家的入侵是维护国际秩序的决定性因素。"



尽管遭遇了国际社会谴责以及联合国制裁，朝鲜近年来仍在加速进行核武器和导弹试验。



朝鲜的最终目标是研发出能够携带核弹头、打击范围覆盖全世界的洲际弹道导弹。



美国总统特朗普警告说，这种结果不能发生，应该进一步对这个孤立的国家施加压力。



特朗普向朝鲜半岛派出了一个航母战斗群。美国和韩国正在一起努力，尽早部署具有争议的萨德反导系统。



尽管局势日益紧张，但观察者认为朝鲜将很快进行第六次核试验。在周六的阅兵式结束后，朝鲜于周日试射了一枚导弹，但这枚导弹在发射后数秒就发生了爆炸。



【编辑：昂哈尔】