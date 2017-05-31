大饥荒死难者纪念碑揭幕仪式在阿拉木图举行

哈通社阿拉木图 - 为纪念大饥荒死难者而竖立的纪念碑揭幕仪式，5月31日在阿拉木图举行。

阿拉木图市长包尔詹•拜别克亲自为纪念碑揭幕。



"我相信，这座纪念碑将成为一座圣地，令我们的后人在追忆那些无辜死难的先辈的同时，深切的感受到主权独立的珍贵与神圣。"包尔詹•拜别克在揭幕仪式上说。







据包尔詹•拜别克介绍，根据纳扎尔巴耶夫总统指示，从去年开始，阿拉木图市面向全国征集了"大饥荒纪念碑"的设计方案，并从其中挑选出了21项最佳设计，进入最后的专家考证阶段。



根据委员会的最终投票，由三位著名雕塑师杜拉特•乌森巴耶夫、阿伊多斯•布尔库特巴耶夫和哈纳特•别古力耶夫呈报的"紧紧怀抱因饥饿而濒临死亡的孩子的母亲"形象纪念雕塑被选为纪念碑最终方案。



包尔詹•拜别克称，这座雕塑形象的表现出了哈萨克民族曾经经历的苦难与悲痛。







纪念碑主体以青铜和花岗岩构成，高度约3米。安置于阿拉木图市卡班拜勇士大街与纳乌鲁兹拜勇士大街交汇处的广场当中。



值得一提的是，1992年，该广场便已经为纪念碑预留了安置位，并在指定区域设立了醒目的标识物。







1931-1933年期间，因苏联当局发动清洗富裕牧民及收缴牛羊-粮食为目的的征缴行动，导致哈萨克斯坦境内爆发严重饥荒，造成了巨大的人道主义灾难。



统计显示，人造大饥荒导致哈萨克斯坦近300万人口非正常死亡，约150万人被迫逃离家园，人口损失占当时哈萨克斯坦总人口的60%-65%。



















【编译：木合塔尔·木拉提】