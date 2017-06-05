哈中媒体交流座谈会在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 -- 哈萨克斯坦-中国媒体交流座谈会5日在阿斯塔纳举行。来自两国主流媒体的负责人就促进两国各领域友好关系的发展和进一步加强媒体交流合作问题交换了意见。

中国互联网新闻中心总编辑王晓辉指出，媒体在两国合作关系的发展发挥重要作用。此外，在即开幕的2017阿斯塔纳世博会和上合组织峰会中，两国媒体之间的对话和交流具有重要的意义。

中宣部副部长庹震表示，两国媒体为中哈合作关系的发展、推进两国友好作出了积极贡献，希望双方媒体进一步深化交流合作，报道好中哈全面战略伙伴关系发展的新进展新成效，报道好共建"一带一路"的典型事例，当好中哈友谊的见证者、中哈友好合作的推动者。

"这是为两国人民共同利益迈出的重要步骤。因此，纳扎尔巴耶夫总统为更好的未来提出要对接'一带一路'战略和'光明大道'规划。而我们的主要目的是，做好两国各领域合作关系发展的报道。"





哈萨克斯坦国家电视台总裁叶尔兰·哈林指出，哈萨克斯坦和中国是亲密友好国家。两国媒体之间的交流，为促进两国合作关系发挥重要作用。

哈林说："世博会前夕举办该活动具有自己的特点，这体现出中方为阿斯塔纳世博会给予的支持。2013年，中国国家主席习近平在阿斯塔纳提出'丝绸之路经济带'倡议，并引起了国际社会的广泛关注。媒体在这具有历史含义的国际项目中也有重要的地位。"

哈林指出，哈萨克斯坦是唯一通过"光明大道"规划顺利对接中国"一带一路"倡议的国家。

"因此，哈中两国可以成为落实'一带一路'倡议的主要合作伙伴，而媒体可成为两国人民友好关系的发展和相互理解的桥梁。"他说。



哈萨克国际通讯社社长阿斯哈尔•奥玛若夫表示，哈中人民的友好关系将通过两国媒体得到进一步顽固。

"按照总统的指示，哈通社开设了中文网。中亚区域首个开通的中文网，为两国人民人文交流造成了积极的影响。我们希望同中方进一步深化和推动这一领域的合作关系。"他说。

根据会谈结果，两国媒体代表一致表示，今后要定期举办更多的高端对话活动，开展更多的新闻媒体工作人员培养和交流工作等问题达成了共识。



【编译：小穆】