哈萨克斯坦支持重启朝核问题会谈

哈通社阿斯塔纳 -- 在9日于阿斯塔纳独立宫召开的上合组织成员国元首理事会会议大范围会谈上，努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫表示总统，哈萨克斯坦支持尽快重启关于朝鲜核问题的多方会谈。

会上，纳扎尔巴耶夫总统指出，作为2017-2018年联合国安理会非常任理事国，哈萨克斯坦将与在座诸国一道，共同为解决地区和国际争议性问题而努力。



总统表示，哈萨克斯坦支持阿富汗在恢复地区稳定、实现国家发展方向上所秉持的立场。



纳扎尔巴耶夫总统还强调，阿斯塔纳和平会谈为叙利亚问题的解决做出了重要的贡献。



总统表示，哈萨克斯坦始终坚持无核武器化的立场，因此，哈萨克斯坦将全力支持尽快重启与朝鲜核问题的多方会谈。



此外，总统还谈到了哈萨克斯坦对国际"绿色能源"发展的支持。



"今天，在座的诸位将共同参加以‘未来能源'为主题的2017阿斯塔纳世博会开幕仪式。感谢诸位接受我们的邀请，前来参加这一盛会。往后3个月的时间中，国际上最先进的绿色能源技术将在这里得到集中展示。我相信，阿斯塔纳世博会的成果将为上合组织成员国，乃至全世界而言，都将带来全新的变化。"纳扎尔巴耶夫总统说。



【编译：木合塔尔·木拉提】