阿斯塔纳世博会开幕在即

哈通社阿斯塔纳 -- 稍后，2017阿斯塔纳世博会盛大的开幕仪式将正式举行。现在，为出席世博会开幕仪式而前来的各国元首车队正陆续抵达世博园区。







前来参加阿斯塔纳世博会开幕式的17国领导人包括中国国家主席习近平、俄罗斯总统弗拉基米尔•普京、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫、吉尔吉斯总统阿勒玛兹别克•阿坦巴耶夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙、阿富汗总统阿什拉夫•加尼•艾哈迈德扎伊、蒙古国总统查希亚•额勒贝格道尔吉、白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科、印度总理纳伦德拉•莫迪、巴基斯坦总理纳瓦兹•谢里夫、西班牙国王费利佩六世、塞尔维亚总统亚历山大•武契奇、卢森堡大公国总理格扎维埃•贝泰尔等。



值得一提的是，2017阿斯塔纳世博会是独联体国家首次举办此类盛会。

2012年，来自国际展览局161个成员国的代表在该组织第152次大会上投票，结果哈萨克斯坦首都阿斯坦纳以103票对44票的压倒性优势击败了唯一的竞争对手比利时城市列日。

哈萨克斯坦为此次认可类世博会确定的主题为「未来能源」(Energy of the Future)，举办城市阿斯坦纳凭藉其清晰而有创意的主题、强有力的政府和民众支援、良好的组织、运作和财政措施获得了国展局大多数成员国的支持。

占地25公顷的世博园区中建有115个国家的国家馆。包括美国、中国、英国、法国、德国、俄罗斯、日本、韩国以及100%使用可再生能源的哥斯达黎加。此外，还有22个国际组织参与此次世博会。

据主办方介绍，预计世博会期间将有240万人访问阿斯塔纳，其中15%来自国外。

【编译：木合塔尔·木拉提】