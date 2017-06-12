鞑靼斯坦文化周在世博会俄罗斯馆开幕

哈通社阿斯塔纳 - 2017阿斯塔纳世博会俄罗斯联邦国家馆将开设鞑靼斯坦分馆，并于12日在分馆举办"鞑靼斯坦周"系列文化活动。

俄联邦鞑靼斯坦共和国总统鲁斯塔姆•明尼哈诺夫专程前来阿斯塔纳，参与"鞑靼斯坦周"活动开幕仪式。



在开幕式上，明尼哈诺夫表示，阿斯塔纳世博会的召开是一项具有世界性意义的重要事件。



他表示，能源问题事关人类发展，在阿斯塔纳世博会上，全球最顶尖的新能源技术及人才汇聚一堂，向世人介绍各自的方案与计划，将全球的目光吸引到了阿斯塔纳。







明尼哈诺夫还在开幕式讲话当中指出，世博会的场馆建设令人惊叹，而且这些充满创意与科技的设施将在未来继续为哈萨克斯坦人民服务。



阿斯塔纳世博会运营公司总裁阿赫梅特詹•叶西莫夫则在讲话中强调了哈萨克斯坦与兄弟的鞑靼斯坦之间传统的友好关系。



在盛大的开幕仪式上，鞑靼斯坦共和国国家艺术团进行了精彩的表演。



据悉，鞑靼斯坦分馆将通过互动和多媒体设备，向前来参观的游客展示来自鞑靼斯坦的15家企业带来的各类新技术。







值得一提的是，2016年10月3日，阿斯塔纳世博会运营公司与鞑靼斯坦共和国签署了合作备忘录。



【编译：木合塔尔·木拉提】