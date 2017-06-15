外交部副部长访问马来西亚 举行哈马外交政治磋商

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，6月13日至14日，外交部副部长阿克勒别克•卡玛勒丁诺夫对马来西亚进行工作访问。

期间，卡玛勒丁诺夫同马来西亚外交部长阿尼法•阿曼举行会谈。双方高度评价两国合作现状和未来前景深入，并就共同关心的国际问题交换意见。



双方认为，两国在伊斯兰合作组织框架下的合作正在高水平发展。卡玛勒丁诺夫向马来西亚总理纳吉布转交了纳扎尔巴耶夫总统的伊斯兰合作组织科学与技术峰会邀请函。



阿尼法表示，马来西亚也高度重视出席该峰会。



卡玛勒丁诺夫还向阿尼法介绍了纳扎尔巴耶夫总统提出的关于成立伊斯兰食品安全组织的提议，并邀请马来西亚积极参与该组织，为解决穆斯林世界人道主义问题作出贡献。



阿尼法高度评价两国农业合作前景，并称马来西亚对伊斯兰食品安全组织抱有浓厚兴趣。



卡玛勒丁诺夫对马来西亚积极参展世博会表示感谢，并称阿斯塔纳世博会是马来西亚展出可替代能源领域成就的重要平台。





根据日程安排，卡玛勒丁诺夫还在马来西亚行政中心普特拉贾亚同该国外交部秘书长南兰•依布拉欣举行哈马外交部间政治磋商。



双方就两国双边和多边合作深入交换意见，并表示两国关系正在日益发展，经贸合作委员会和哈萨克斯坦-马来西亚商业协会为促进两国经济繁荣发展，深化双边贸易和投资合作作出了重要贡献。



根据会谈结果，双方就进一步巩固两国在国际组织框架下的合作达成共识。



【编译：昂哈尔】