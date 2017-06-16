南南合作与三角合作高级别论坛在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 -- 6月15日，阿拉伯-欧洲-独联体国家南南合作与三角合作高级别论坛在阿斯塔纳举行。

来自阿拉伯、欧洲和独联体的40个国家代表出席论坛。其中包括哈萨克斯坦经济部、联合国开发计划署欧洲和独联体局、联合国南南合作特设局、阿斯塔纳公共服务领域区域枢纽、伊斯兰开发银行及其他一些机构高层领导人。



论坛就南南合作和三角合作深入交换意见，其中包括"绿色"经济合作发展、南南合作框架下的教育和技术经验交流等。



阿斯塔纳公共服务领域区域枢纽管理委员会主席阿里汗•拜曼诺夫表示，阿斯塔纳公共服务区域中心是在哈萨克斯坦政府和联合国开发计划署提议下成立的多边平台。自成立以来，中心为深化各国之间的相互合作、提升公共服务潜力作出积极贡献，并长期以公民需求为主作出不懈努力。



联合国秘书长助理、联合国开发计划署东欧与中亚问题中心主任吉汗•苏丹诺古勒介绍了欧洲和独联体国家人力资源可持续发展框架下的南南合作和三角合作工作情况。



据悉，通过借鉴和学习国际先进经验，阿斯塔纳公共服务领域区域枢纽实现了在公共服务领域的长足发展。其成员国数量目前已达36个，其中包括美国、欧盟国家、独联体国家、高加索和东盟国家。



南南合作是促进发展中国家多边合作、增进教育和技术领域经验交流的重要平台，是发展中国家自力更生、谋求进步的重要渠道，也是确保发展中国家有效融入和参与世界经济的有效手段。



【编译：昂哈尔】