专访驻哈大使张汉晖：哈中两国关系愈发紧密

哈通社阿斯塔纳 - 中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖日前接受了哈通社记者的专访，就哈中两国建交25年来，双方在双边合作中取得的成就和前景进行了阐述。采访全文如下：

记者：正在举行的2017阿斯塔纳世博会获得了中方的积极参与。您如何评价2017阿斯塔纳世博会？能否讲一讲世博会中国馆都有哪些特色。



张汉晖：2017阿斯塔纳世博会，是一项准备十分充分的、成功的项目。世博会开幕式吸引了许多贵宾的出席。世博会目前刚刚开幕，预计将有来自世界各地的游客前来观光，其中也包括中国游客。中国将有24个省区市，在世博会期间于中国国家馆内展示各自的内容。



世博会的主题是"未来的能源"。对于全球各国，包括中国而言，这都是一个重要的问题。本次世博会上，中国将展示自身在核能、风能和太阳能方面，以及向边远地区供电方面的最先进技术。



此外，我们非常重视能源的有效利用问题。在中国，电动汽车制造被视为优先发展项目，出台了许多针对电动车生产商和购买者的优惠政策。比方说，比亚迪在中国是最知名的电动车生产商。目前在这一领域，中国正在推动一系列旨在增加电动车电池容量和提高电池能动效率的技术改进工作。



从全球范围来看，中国是碳氢化合物资源的消费大国。由于中国有很多对环境会造成不利影响的煤炭资源，我国正在大力推动将煤转化为石油和天然气的新技术。受惠于此，我国煤化工领域取得了较大的发展。



总体而言，阿斯塔纳世博会体现了哈萨克斯坦领导人的远见卓识。通过世博会，同创新科技更加发达的国家之间建立的合作，将大大促进哈萨克斯坦本国的发展。例如，哈中两国之间的产能合作正在不断发展当中。



这一合作涵盖51个项目。奇姆肯特与阿特劳的炼油厂，将为哈萨克斯坦国内经济发展，以及化工产业发展带来助益。此外，双方正在就对农业发展具有重要意义的尿素生产问题，开展积极的合作。



这一切，都为哈萨克斯坦走向正确的发展方向铺平了道路。我认为，农业和信息产业，是最有前途的领域。这两个行业的发展，将大大提升哈萨克斯坦的国家竞争力。



记者：今年是哈萨克斯坦与中国建立外交关系25周年。您认为在这段时间中，两国之间最大的成就有哪些？



张汉晖：中国国家主席习近平访问哈萨克斯坦并出席在阿斯塔纳举行的上合组织峰会，有着重要的历史意义。



首先，此次访问恰逢两国建交25周年。这25年里，双方建立了相互理解与信任的友好关系，完成了许多卓有成效的工作。



两国人民之间的距离正在不断被拉近，这将是双方未来关系发展的重要保障。我们妥善的处理了历史遗留的边界问题，为发展互利合作的双边关系打下了坚实的法律基础。25年间，我们建成了铁路、石油和天然气跨境运输管道，开通了5对边境口岸，跨国电信行业取得了长足发展，航空线路也开通了。可以说，在所有邻国当中，哈萨克斯坦与中国之间在基础设施领域的合作关系是最密切的。



中国在25年间对哈投资额达430亿美元，这在整个欧亚地区占据首位。在习近平主席访哈期间，仅中国国家开发银行就同哈萨克斯坦达成了价值60亿美元的合作协议。



在这一阶段，双方还在人文领域建立了合作。留学交流和合作正变得更加频繁。此次习近平主席应邀访哈期间，中方承诺，未来5年，中国将为哈萨克斯坦新增200个政府奖学金新生名额。



最重要的是，哈萨克斯坦的发展成就和努力，在中国获得了认可。许多中国投资者都愿意来哈投资，来哈萨克斯坦留学的中国学生数量也在不断增加。



参加阿斯塔纳世博会的中国企业超过1000多家，最少的代表团人数也将近100人。为了获取最新的高新技术和信息，哈萨克斯坦推行了开放性的政策，不断增强同外界的联系，这十分重要。



记者：前段时间在中国举行的"一带一路"高峰论坛上，中国国家主席习近平称赞哈萨克斯坦为"跨洲过境运输的领先国家"。对于中国而言，过境运输有哪些重要意义？



张汉晖：广东省以及重庆市，是为欧洲市场生产各类电子产品和生活必需品的重要基地。过境哈萨克斯坦前往欧洲的中欧班列只需15天的时间即可抵达，这十分的便利。目前，中国共有20多个城市，会通过哈萨克斯坦向欧洲运输自己生产的产品。中国向西欧出口服装、鞋帽和电子产品，而列车返回中国时，则会满载酒类、车辆和配件等商品。



出口产品的种类正在不断增加，运输成本不断下降，与冷藏商品相关的标准也在不断完善。



哈萨克斯坦对货物的安全作出了保障，其过境运输线路的竞争力正在不断提升。



不久前我们刚刚开通了霍尔果斯与连云港之间的货运专线，这在"一带一路"战略框架下有着重要的意义。目前，从亚洲太平洋地区向欧洲运输时，选择陆路运输形式的客户与日俱增。2016年，过境哈萨克斯坦的中欧班列达到了1200多列。



目前，开通旨在用于货物运输的中国-哈萨克斯坦-俄罗斯公路交通线路的时机业已成熟。为此，需要首先妥善解决国际道路运输人员的签证问题，减少运输成本。2014年在上合组织框架下达成的道路运输便利化协定将为此提供支持。



例如，开通新疆-东哈州-鄂木斯克运输线对商贸往来的重要性不言而喻。道路的完善状态十分重要。良好的道路，对国家旅游业的发展也将产生良好的助益。对于运输线路而言，除了中国投资外，还可以通过亚投行进行融资。



与此同时，我们也要加强在共同打击"三股势力"上的合作。



保障投资方人员和设备的安全是非常重要的，哈方对此也一直都很关注。



记者：分析人士们常常将哈萨克斯坦的"光明之路"同中国"一带一路"相联系，您对此有何看法。



张汉晖：谈到"光明之路"与"一带一路"的对接，必须指出，这两个计划不仅仅促进了基础设施建设的发展，对经贸、投资和通讯等领域的发展也起到了促进作用。



"光明之路"新经济政策，是纳扎尔巴耶夫总统为实现哈萨克斯坦经济振兴和打入国际市场而推出的重要计划。该政策与"一带一路"的对接，建立在中哈两国相互信任的基础上，符合两国和两国人民的共同利益。



记者：您从2014年开始担任驻哈大使，今年是哈萨克斯坦的中国旅游年，在这两年内，您都游览过哈国境内的那些地方？



张汉晖：我去过阿拉木图州和阿拉木图市。由于工作日程非常繁忙，我还没有机会参访其他地区。



哈萨克斯坦发展旅游业的潜力非常巨大，布拉拜、巴尔喀什、阿拉套、恰伦峡谷等景区都值得一看。



中国游客都哈萨克斯坦的兴趣十分之高，中国国际航空公司业已开通北京-阿斯塔纳之间的直航航班。



中国投资者愿意在旅游线路、宾馆和疗养院等领域开展投资，但这些都需要时间。中国人非常喜欢购物，仅去年在莫斯科，中国游客购物就消费了10亿美元。



记者：通过参加中国《歌手》节目走红的哈萨克斯坦歌手迪玛希，可以说已经成为了哈中文化交流的金色桥梁。在哈中两国的文化上，您都发现了哪些相似之处。



张汉晖：就在不久前，迪玛希刚刚参加了上合组织的晚会。他是一位非常有进取心的歌手，受到了年轻人的广泛欢迎。艺术是不分国界的，迪玛希的表演，在宣传哈萨克文化的同时，增进了中哈两国人民之间的友谊。



哈萨克斯坦人民是勤劳、进取、善良和好客的。我非常喜欢哈萨克的传统美食，每次回中国，我都会带上哈萨克的熏马肠、蜂蜜和面粉作为礼物，赠送给亲友。哈萨克斯坦纯天然绿色的食品，受到了中国市场的广泛欢迎。我感受到了哈萨克斯坦社会的光辉未来的信念，尤其是哈萨克斯坦的青年，其国际视野十分广阔。哈萨克斯坦政府也为这些青年赴外国学习工作提供了支持。在这方面，我认为哈中两国有着很大的共通性。



记者：感谢您接受采访！



【记者：哈拉穆哈斯·阿布澳娃 鲁斯兰·苏莱曼诺夫 编译：木合塔尔·木拉提】