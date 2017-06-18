《环球时报》：从世博会看哈萨克斯坦发展雄心

哈通社阿斯塔纳 -- 中国官方媒体《环球时报》16日刊载特约记者文章《记者手记：从世博会看哈萨克斯坦发展雄心》，对哈萨克斯坦通过世博会展示的面貌和独立以来取得的外交、经济成就进行了评论。

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"蓝天中的金太阳，田野上金麦浪。这英雄般的奇景就是我的家乡。早在远古时期我们已绽放光芒，我们哈萨克人自豪又强壮。"

6月9日晚，当《我的哈萨克斯坦》在阿斯塔纳专项世博会开幕式上奏响时，媒体中心的哈萨克斯坦记者们齐刷刷起立，对着大屏幕上升起的哈萨克斯坦国旗致意，眼中满是深情与庄重。

《环球时报》记者也在现场。当时的氛围下，除这面旗帜令人难以忘怀外，哈总统纳扎尔巴耶夫身旁贵宾云集，中俄元首分站两侧的情景更引人注目--它宣示着这场世博外交取得不俗成绩。

世博会思量人类过去，展示今天成就，雄心勃勃地预测着未来。它是一国实力的检阅，也似一面镜子，照出工业中心的转移和大国沉浮。对于拥有1800万人口的哈萨克斯坦来说，这是它的第一次，它也是中亚国家中的第一个。

10日，世博会正式对外迎客。馆前，人们排起长队。阿斯塔纳的风很大，吹动着姑娘们艳丽的裙边，老爷爷整理下四棱花帽，伸长脖子向馆内张望，父母照看着顽皮的孩子，轻声呵斥他们不要乱跑。

八层高的哈萨克斯坦国家馆"光明世界"馆呈巨大的球状，阳光下透出粼粼的光芒，像一颗透明的水滴，100多个国别馆呈扇形，簇拥在水滴四方。"光明世界"馆内，浓郁的民族风和未来科技感巧妙融合在一起。身处毡房，游客们仿佛置身数百年前，牧民们在蓝天之下转场放牧，在绿野之上弹起冬不拉，随风放歌--自苏联解体以来，这里的俄罗斯印记越来越少，随着民族复兴的脚步加快，独立自主的草原文化受到哈官方推崇。

能源是哈萨克斯坦的"强项"。在未来能源主题上，哈萨克斯坦可谓别出心裁，主馆的每一层对应一个主题，诠释哈国在水能、动能、生物能、风能、太阳能、空间能源等领域的成就和对未来的勾画。

主馆八楼呈现的是"未来"的阿斯塔纳城，热情有活力，科技感和人文关怀并重。10年前，哈萨克斯坦将首都从古城阿拉木图迁到这座曾经的俄军要塞。如今，它是中亚最具活力、发展最快的城市之一。

远处，纳扎尔巴耶夫总统亲自设计的巴伊杰列克观景台(意为高大的杨树)，托起一个金蛋。在哈萨克族神话中，一只神鸟每年都会在白杨树的枝杈间下一个金蛋，寓意生命生生不息。巨大的帐篷状购物公司"可汗沙特尔"耸起高高的天线，像蒙古包，又像与外星球联络的基站--这也是纳扎尔巴耶夫的独创设计，浸透着这位"哈萨克斯坦国父"对草原民族终将迎来物质充沛时代的渴望。

从世博会出来，汽车疾驰在十车道的公路上。风从一望无际的草原一路奔袭至崭新的首都，绵密的云朵下，阿斯塔纳的高楼在向天际线迅速伸展。"十年之后，这里将成为下一个迪拜"，一名哈萨克族司机骄傲地对记者说。

【编辑：木合塔尔·木拉提】