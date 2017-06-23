哈萨克斯坦将增加对外籍哈萨克大学生提供的奖学金名额

哈通社/阿斯塔纳/6月23日 -- 纳扎尔巴耶夫总统23日在阿斯塔纳独立宫召开的第五届世界哈萨克人大会上表示，哈萨克斯坦将增加对外籍哈萨克大学生提供的公费名额。

纳扎尔巴耶夫说："我们应该对外籍青年哈萨克大学生在我国上大学提供所有的支持。众所周知，所有外籍哈萨克青年大学生可通过国家奖学金在国内各大高校上学。政府将把目前的该公费名额增加2倍。"

总统表示，政府应开展在外籍同胞所在国转播哈萨克斯坦电视节目和提供哈萨克语教材等工作。

"尽管生活在国外，同胞们需要了解哈萨克斯坦的国情。目前，部分国家外籍哈萨克青年开始遗忘自己的母语。政府要开展保障外籍同胞收看我国电视节目和提供哈萨克语文学作品及教材等工作。" 他说。



此外，纳扎尔巴耶夫呼吁外籍哈萨克青年才俊回归历史祖国，为国家建设作出贡献。

"任何一个国家都需要有才华的专家。我邀请想为历史祖国的发展作出贡献的青年同胞回归哈萨克斯坦。我在国外也见过这些专家和科学家们。政府要为回归祖国的专家和科学家们提供必要的支持，保障他们在祖国找到自己的位置。"纳扎尔巴耶夫说。



【编译：小穆】