英媒：哈萨克斯坦的“中国梦”刚开始！

哈通社/阿斯塔纳/6月24日 -- 据《星岛环球网 》报道，英国广播公司新闻网（BBC）6月22日文章发表文章《中国如何塑造一个国家的未来》，对哈萨克斯坦与中国在“一带一路”倡议框架下的合作以及其对哈萨克斯坦所带来的影响进行了报道。全文内容如下：

中国的"一带一路"倡议在中亚徐徐推进。该计划公布于2013年，其目标是扩大亚洲、非洲、欧洲和其他地方之间的贸易联系。迄今，中国的宏大计划给哈萨克斯坦带来了什么影响？

在中国的"一带一路"构想中，哈萨克斯坦有时也被委婉地称为"搭扣(buckle)"--是该计划的关键部分。目前，北京在这个内陆国家边界沿线修建无水港，中国的银行贷款给哈萨克斯坦方面，而中资企业也入股哈萨克斯坦公司。可以说，中国正在给这个国家的政府和人民带来生机与未来。

面对机遇，尽管有民众对中国的投资有疑虑，但哈萨克斯坦政府仍然敞开怀抱，在很多环节上都作出了优化。"现在，我们从中国进货时，由于‘一带一路'倡议，中间过程要快很多。以前，我们运一卡车货到这里要四五十天，现在10到15天就行了。"阿拉木图一家中资矿业咨询公司的首席执行官白宏(音)说到，"哈萨克斯坦给我们很多优惠政策，比如加快投资审批等。"

为了解民众的看法，笔者拜访了阿拉木图的一所中文语言学校。在那里看到各种年龄的哈国人--小的只有11岁--在用一种在他们看来是通往更美好将来的门票的语言武装自己。

这所中文语言学校属于东西教育集团。该公司首席执行官是努尔然·拜捷米罗夫。2007年一开始仅有一所学校，现在全国各地已有17所学校，他还计划今后几年再开十多所。他领笔者在学校四处看，他说："中国文化和语言将帮助哈萨克斯坦成为更发达和更强的经济体。所以，我们的学生才会到这里来。"目前他的学校在全国有3000名学生，预计今后人数还将继续增加。该校的学生阿尔玛对笔者表示："我会英语和俄语，但这些语言大家都会。如果我会中文，一种全球性语言，那么雇主会多看我两眼，心里想‘嘿，这可是个好人选!'"

显而易见，对于大多数哈国人来说，他们期待两国的新关系能持续下去--哈萨克斯坦的中国梦才刚刚开始。

【编辑：木合塔尔·木拉提】