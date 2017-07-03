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    09:57, 03 七月份 2017 | GMT +6

    哈巴尔电视台将播出《调解员使命》纪录片

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    哈通社/阿斯塔纳/7月3日 -- 据总统府新闻局消息，总统府新闻局和哈巴尔电视台联合出品的《调解员使命》纪录片将于3日21时30分在哈巴尔电视台上映。

    消息称，纪录片将讲述纳扎尔巴耶夫总统为全球和平做出的贡献。

    【编译：小穆】

     

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    总统 黄金储备
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