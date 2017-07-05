纳扎尔巴耶夫总统游览首都多处地标性区域

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 -7月5日，纳扎尔巴耶夫总统游览了首都多处地标性建筑物和景点。

据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统首先前往阿斯塔纳最为知名的地标建筑--"巴伊铁列克"观景塔。





据悉，"巴伊铁列克"观景塔不久前刚刚经历过一次复杂的修缮工程，并于近期向公众开放。经过修缮工程后的观景塔内部装潢焕然一新，顶部安装了全新技术支持下的节能和保温设备，观景塔圆顶挂上了从捷克进口的纯水晶吊灯、还开设了配有LED大屏幕的艺术展厅。



随后，纳扎尔巴耶夫总统前往"光明大道"步行街，参观了在露天举行的"ASTANA ART FEST"艺术展览。





"ASTANA ART FEST"艺术节是阿斯塔纳重要的文化活动之一，每年举办一次，艺术节吸引了来自哈萨克斯坦、俄罗斯、法国、乌克兰、西班牙、美国、德国、亚美尼亚、日本和乌兹别克斯坦等60多个国家和地区的艺术家参展。



在此之后，纳扎尔巴耶夫总统前往科涅萨热汗雕像所在的"阿尔巴特"步行大道，步行游览了正在那里举行的哈萨克传统文化及手工艺品集市，还驻足欣赏了步行街边街头艺人的音乐表演。





阿斯塔纳是萨热阿尔卡区区长在此地向总统就该区基础设施发展计划等，向总统进行了介绍。



纳扎尔巴耶夫总统在游览中，同阿斯塔纳市民及游客进行了交流，并向人们致以阿斯塔纳日的节日问候，祝愿人们身体健康，阖家幸福。



最后，纳扎尔巴耶夫总统在耶斯勒河边欣赏了激光秀表演。







【编译：木合塔尔·木拉提】