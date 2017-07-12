纳扎尔巴耶夫同施泰因迈尔发表联合声明

哈通社/阿斯塔纳/7月12日 -- 纳扎尔巴耶夫总统11日在总统府会见到访的德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔。

会谈结束后，两国元首共同召开新闻发布会，并发表了联合声明。

纳扎尔巴耶夫指出，今年是哈德两国建交25周年。

"如今，两国合作关系达到了战略合作伙伴关系水平，涵盖着政治和经济合作各项领域。德国是哈萨克斯坦可靠的友谊国家也是重要的合作伙伴。目前，我国共有900多家的资企业运营当中，德企对哈直接投资总额达40亿美元。会谈中，我们就德国企业参与哈萨克斯坦工业创新发展进程问题进行了商讨，并就我国第四次产业革命中落实联合项目问题达成了共识。"总统说。

纳扎尔巴耶夫表示，双方就经贸、能源、矿产、文化和教育、过境运输、各领域专家培训和交流经验等问题交换了意见。

"政府间委员会和商务理事会会议对两国合作关系的发展具有重要作用。今天召开的会议框架下，双方签署了总价值达10亿美元的20多项合作协议。"纳扎尔巴耶夫说。

此外，双方就共同关系的国际热点问题进行了讨论。其中包括，乌克兰和叙利亚局势。



施泰因迈尔高度评价了哈萨克斯坦为和平解决叙利亚问题作出的贡献。



"哈萨克斯坦成为了该区域和平发展的支柱。哈萨克斯坦是独立、和平和值得信任的国家。总统先生，您为趋于稳定发展放弃了核武器。25年来，您同邻国保持着良好的外交关系，并为国际社会的和平作出了巨大贡献。"

此外，施泰因迈尔高度评价哈萨克斯坦政治改革计划。



"访问期间，我同在哈德国侨民和多国企业界代表进行了会面。我为德国侨民在哈过着自由，幸福的生活对哈萨克斯坦表示感谢。哈政府为德资企业的发展和经营提供了必要的便利。我们高度评价哈萨克斯坦向欧洲国家学习，对政治和法律进行的改革。"他说。



【编译：小穆】