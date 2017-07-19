全球软实力榜单中国排名有所上升

哈通社/阿斯塔纳/7月19日 -- 日前，英国波特兰公关公司联合美国南加州大学共同发布了2017年全球软实力研究报告。

报告显示，中国影响力上升，从去年的第28名稳步上升到第25名，而美国从第一名降至第三名。法国则超过美英，跃居全球软实力排行榜之首。法媒称，这是自该排名2015年发布以来，美国的首次下滑。



据俄罗斯卫星网报道，调查指出，"这个令人印象深刻的进步反映出中国近年来对‘软实力'的坚定态度。中国准备担负更大的全球责任，同时美国正同自由贸易和气候问题的义务划开界限。"

同时调查强调，中国的"软实力资产"主要是文化：国家在艺术、体育、旅游领域的成就，开设数百家"孔子学院"，推广品牌。

排行榜编者同时指出，中国仍然在创新和调查研究开支领域展现出高水准。这使中国品牌的国际影响力不断增长。

据悉，软实力是相对于国内生产总值、城市基础设施等硬实力而言的，是指一个城市的文化、价值观念、社会制度等影响自身发展潜力和感召力的因素。



哈佛大学教授首创"软实力"概念，从此启动了"软实力"研究与应用的潮流。其着重于衡量各国确保国际结盟能力以及通过魅力和吸引力影响其他国家的能力。这项调查利用25个国家的民调和数据资料，评估各国影响力。考量因素包括各国吸引游客观光、外国学生至其大学就读以及文化魅力等。



【编辑：小穆】