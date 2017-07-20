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    09:27, 20 七月份 2017 | GMT +6

    萨金塔耶夫会见世界银行代表讨论投资政策问题

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    哈通社/阿斯塔纳/7月20日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫20日在总理府会见世界银行代表团。

    会谈中，双方就哈萨克斯坦与世行合作、国家投资政策和政府投资项目进展情况等问题交换了意见。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    投资 政府 世行 黄金储备
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