萨金塔耶夫会见世界银行代表讨论投资政策问题

哈通社/阿斯塔纳/7月20日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫20日在总理府会见世界银行代表团。

会谈中，双方就哈萨克斯坦与世行合作、国家投资政策和政府投资项目进展情况等问题交换了意见。

【编译：小穆】