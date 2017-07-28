中国成功研制“人造太阳”首个磁体系统部件

哈通社/阿斯塔纳/7月28日 —— 据中国媒体消息，26日，由中国科学院合肥研究院等离子体所承担研制的ITER大型超导磁体系统首个部件研制成功。

消息称，由中、美、日、俄、欧盟、韩、印等七方共同参与的国际大科学项目--被称作"人造太阳"的国际热核聚变实验堆ITER计划是目前世界最大的国际科研合作项目，也是实现未来商业用聚变能的关键一步。



此次研制成功的磁体馈线系统是ITER部件中最为复杂的系统之一，作为ITER超导磁体系统供电、冷却和提供诊断信号的关键集成通道，它被称为ITER主机的生命线，包含31套不同的馈线，单套长度30-50米，总重超过1600吨，共计6万余个部件。



中科院等离子体所攻克众多技术难点，在高温超导电流引线、超导接头等核心技术方面取得了诸多国际领先成果。这项技术替代了日本等发达国家提出的原ITER铜电流引线设计，大大降低了ITER的运行成本和低温系统的建造投入，还创造了多项稳定运行的世界纪录。



中国于2006年正式参加ITER计划，承担的ITER任务100%国产化，并以优异的性能指标通过国际评估，产品质量完全满足ITER要求，进度在七方参与国家中位居前列，创造多项第一。



【编辑：小穆】