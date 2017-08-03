民调显示欧洲人对恐怖主义威胁的担忧加剧

哈通社/布鲁塞尔/8月3日 - "欧洲晴雨表"（Eurobarometer）最新的一项民意调查报告显示，欧洲人普遍认为恐怖主义已经成为了欧盟当前面临的首要威胁。

报告中称，"对于欧盟21个成员国而言，恐怖主义是排在第一位的问题。"

调查报告显示，有44%的受访者对此表示认可。



这一比例相比去年秋季高出了12%。

非法移民问题被列为"第二威胁"。从2015年春季开始，这一问题成为了欧洲人普遍关注的焦点话题。

在这份最新的调查报告当中，38%的受访者对非法移民问题及其带来的威胁表达了忧虑。

相比去年秋季的调查，这一数据下降了7%。

18%的受访者认为经济问题应该是欧盟需要关注的重点，17%的受访者认为财政问题更加重要，还有15%的受访者更加关注失业率的上升情况。

"欧洲晴雨表"是欧盟委员会官方的民调机构，它每年春秋分别发布两次调查报告。调查范围涉及欧洲公民意识、欧盟扩张、社会形势、卫生、文化、信息科技、环境、欧元和防务等方面的内容，而调查结果则成为欧盟委员会进行决策的重要依据。



【编译：木合塔尔·木拉提】