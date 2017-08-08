总统听取总理就上半年政府各项工作进展情况汇报

哈通社/阿斯塔纳/8月8日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统7日晚在总统府接见政府总理萨金塔耶夫，听取总理对今年1-7月政府各项工作进展情况的汇报。

政府总理萨金塔耶夫向总统详细汇报了今年前7个月我国各项经济发展数据统计和区域发展规划的落实情况。



据其介绍，今年上半年，我国经济增速为4.2%。除因石油炼化总量下降而受到影响的克孜勒奥尔达州和曼格斯套州以外，其他各州的工业生产指标均超过了100%。政府正在各州，以吸引外资为主开展新的工作计划。相比去年同期，经济增幅达3.7%。



相比去年同期，我国通货膨胀率上涨0.1%，食品价格下降0.5%，全国失业率为4.9%。



"总体而言，全国各地的形势均表现良好。"萨金塔耶夫说。



此外，萨金塔耶夫还向总体汇报了工业化计划的落实情况。



在工业化计划框架下，今年一季度我国共有31个大型项目得到落实，而从第二季度开始，可创造1万工作岗位的100多项项目落实正在有序推进当中。



萨金塔耶夫表示，"光明大道"经济计划为经济发展做出了重要贡献。政府今年为公路建设拨款3560亿坚戈，截至目前共有600公里道路投入使用。年底将有469公里道路划入收费公路计划。



总理还向总统汇报了"光明宅基地"规划的落实情况。



据悉，根据该规划，今年将新建住房1020万平方米。上半年已完成其中的550万平方米建设工程。



此外，总统还听取了关于农业领域和各州地方政府工作进展等信息.



总统指出，今年上半年我国各项经济指数均有明显上升，继续推动国家及行业性规划十分必要。



【编译：木合塔尔·木拉提】