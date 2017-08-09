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    09:59, 09 八月份 2017 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫：阿斯塔纳的发展不可阻挡

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    哈通社/阿斯塔纳/8月9日 - 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫日前在《国家地理》频道拍摄的《阿斯塔纳-未来之城》记录片中出镜，并就阿斯塔纳的城市建设发表了自己的观点。

    纳扎尔巴耶夫总统指出，如今繁华的首都，在20多年前仍然是一片人烟稀少的草原。

    "哈萨克斯坦获得独立至今不过25年。在这四分之一个世纪中，我们将一个人口不足15万的小城镇，变成了百万人的家园。到2030年，阿斯塔纳将成为200万人口的大都市。这些年来，我们的经济增长了20余倍......城市也形成了自身的特色文化，并呈现处不可阻挡的发展势头。"在接受国家地理采访时，纳扎尔巴耶夫总统这样说。

    在谈及2017阿斯塔纳世博会时，纳扎尔巴耶夫总统强调指出，替代能源是世界技术进步的重要动力。

    "我们在阿斯塔纳建立了一个全新的区域，而位于其中心的球型主场馆，是全球最大的球型建筑。这座8层建筑的每一层都有不同的替代能源方案。"总统说。

    值得一提的是，8月8日，国家地理纪录片《阿斯塔纳-未来之城》在2017阿斯塔纳世博会世博园区中举行了首映式。

    这部介绍阿斯塔纳市全新面貌和建筑特色的纪录片，将从8月10日开始，在全球40多个国家，以22种语言公映。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

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    总统 黄金储备 首都
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