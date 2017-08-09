朝鲜称正考虑对关岛周边进行包围射击

哈通社/阿斯塔纳/8月9日 -- 据新华社 消息，朝中社9日报道，朝鲜军方正考虑通过中远程弹道导弹对关岛周边进行包围射击的作战方案。

朝中社援引朝鲜人民军战略军发言人8日发表的声明说，为压制和牵制美国战略轰炸机所在的关岛安德森空军基地等军事基地，并向美国发出严重警告的信号，朝鲜人民军战略军正慎重考虑用"火星－12"型中远程战略弹道导弹对关岛周边进行包围射击的作战方案。

发言人说，有关部门将对方案进行充分研究和拟订后上报朝鲜最高司令部，朝鲜核武力总司令金正恩一旦做出决断，方案将随时付诸实施。

发言人表示，美国近期试射洲际弹道导弹、动用战略轰炸机针对朝鲜战略目标进行实战核打击演习、将各种战略资产调至朝鲜半岛，极度激化了地区形势。由于从关岛起飞的战略轰炸机编队频繁飞临韩国上空，进行针对朝战略据点的实战演习，朝鲜密切注意到美国对朝侵略的前哨基地和启航基地--关岛，并感到有必要采取实际行动进行压制和牵制。

发言人表示，美国近期的军事行动是可能引发冲突的导火索。美国应立即停止针对朝鲜的军事挑衅行为，以免朝鲜不得不做出上述军事选择。

【编辑：木合塔尔·木拉提】