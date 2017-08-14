欧亚政府间委员会会议在阿斯塔纳召开

哈通社/阿斯塔纳/8月14日 -- 欧亚政府间委员会会议14日在阿斯塔纳召开。

哈萨克斯坦政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫和第一副总理阿斯哈尔•马明、俄罗斯总理德米特里•梅德韦杰夫和第一副总理伊戈尔•舒瓦洛夫、亚美尼亚总理卡伦•卡拉佩特杨和第一副总理瓦切·加布里耶良、白俄罗斯总理安德烈•科比亚科夫和第一副总理瓦西里．马秋舍夫斯、吉尔吉斯斯坦总理索隆拜•热恩别科夫和第一副总理奥列格•潘克拉托夫出席会议。

会议将主要关注欧亚经济联盟数字化日程主要方向筹备工作、货物运输监督工作和电力能源交易平台等问题进行讨论。

此外，成员国政府首脑将听取经济委员会工作报告，以及制定欧亚经济联盟与伊朗建立自贸区草案进程和成员国劳动人员养老金保障协议的落实情况等汇报。

据了解，根据养老金保障协议，成员国公民可在欧亚经济联盟各国就业以及领取退休金。

会议还将关注各国和欧亚经济联盟成员国颁发的国际驾照互认问题，以便在欧亚经济联盟其他成员国境内开展商业活动。

此外，政府间委员会委员将确认实现2018-2020年空运等交通政策协调的活动计划，听取关于欧亚经济联盟成员国进口关税的确认和分配的信息，执行《欧亚经济联盟海关法典》生效的流程。

【编译：小穆】