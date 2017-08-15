金正恩听取朝军关岛近海射弹方案报告

哈通社/阿斯塔纳/8月15日 -- 据韩联社援引朝中社报道，朝鲜劳动党委员长金正恩14日前往朝鲜人民军战略军司令部进行视察，并听取有关战略军瞄准关岛近海射弹方案的报告。金正恩在听完报告后表示，将视美方态度决定是否作重大决策。

据报道，朝鲜战略军司令金洛兼14日在司令部指挥所向金正恩汇报有关瞄准关岛近海射弹的方案。金正恩对汇报内容表示满意，并称将对美方态度暂时观望。金正恩警告称，美方应打好算盘，先做出正确选择并将其付诸实际行动，放弃无礼的挑衅行为和单方面的要求，不要再刺激朝鲜。

金正恩还称，正如已阐明的那样，若美方在半岛周围继续轻举妄动，朝方将作重大决策，并敦促美方理智思考后做出正确判断。他还要求战略军保持待命状态，保证党一旦作出决定，随时进入实战。朝鲜人民军总政治局局长黄炳誓、劳动党中央委员会副部长金正植陪同视察。

本月9日，朝鲜人民军战略军宣称正在对使用中程弹道导弹包围射击关岛周边的作战方案进行研究。朝鲜人民军战略军司令金洛兼10日公布，正在考虑发射4枚"火星-12"中程弹道导弹对关岛周边进行包围射击。金洛兼称，计划到8月中旬拟定完成作战方案，随后向"共和国核武力总司令"（指金正恩）报告，保持待命状态。