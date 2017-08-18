广东省贸促会与哈萨克斯坦投资合作署签署友好合作备忘录

哈通社/阿斯塔纳/8月18日 -- 以"岭南盛彩·丝路相联"为主题的广东活动周，18日在阿斯塔纳世博会中国馆拉开帷幕。

来自哈中政府机构、商协会、企业代表、世博会相关国家馆代表近300人出席了开幕式及系列活动。

在开幕式上，与会的哈中领导人分别发表致辞，强调哈中两国山水相连，两国人民之间的友谊源远流长，历久弥新。







中国贸促会副会长张伟表示，广东是中国第一经济大省、外贸大省和制造业大省。随着中欧班列的开通，广东省与哈萨克斯坦的经贸联系将更加紧密。希望广东省依托世博会舞台，进一步扩大与哈萨克斯坦等周边国家的务实合作，在推进"一带一路"建设中发挥更大作用。广东省将充分利用世博会中国馆平台，加强与世界各国的合作交流，实现互利共赢。

值得一提的是，在开幕式上，广东省贸促会与哈萨克斯坦投资合作署签署了友好合作备忘录。





据悉，广东省作为中国重点参与阿斯塔纳世博会的省区市之一，将举办为期3天的"广东活动周"。

期间，广东-哈萨克斯坦能源主题论坛、广东省新能源展项展示、广东-哈萨克斯坦经贸交流会、"美丽广东"图片展、广东省主题文艺表演和非遗展演、广东重点城市推介、广东重点企业宣传展示、广东旅游推介等一系列活动将在阿斯塔纳举办。

组织此次活动的广东省代表团表示，这些丰富多彩、务实有效的活动很好地诠释了广东人民对世博会主题乃至世界主流理念、人类未来发展趋势的理解和实践。为期三天的广东活动周将向世界展示了最具魅力、最具活力、最具创造力的广东新形象。







【记者：木合塔尔·木拉提】