我国或将禁止在公共场所身着全身覆盖式宗教服饰

哈通社/阿斯塔纳/8月21日 - 据哈萨克斯坦宗教事务和社会组织管理部消息，由副部长别热克•阿仁主持的《就宗教工作和宗教组织相关问题针对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改法案》讨论会议，21日在首都阿斯塔纳举行。

除宗教事务和社会组织管理部相关成员外，参会的代表还包括哈萨克斯坦伊斯兰教事务管理局高层、神职人员、宗教问题研究中心代表及宗教学者等。



据悉，正在讨论中的这一新修正案，将针对国内宗教领域的问题，在法律条文中引入一些新的规定。



相关内容包括公共场所将禁止穿着遮盖脸部的全身覆盖式宗教服饰；对我国公民前往外国开展宗教学习、对国家公务员参与宗教活动以及针对通过宗教机构按照宗教仪式举行婚姻缔结的相关规范等。



此外，新法案还将禁止以下行为：穿着及通过大众传媒推广非传统宗教服饰、通过媒体传教、向未成年人传教等。



讨论会上，与会各方均高度重视此修正案的重要性。



与会人士强调，修正案旨在建立防范极端宗教思想蔓延的国家体系，并强化国家的世俗原则。



值得一提的是，新法案的详情已在哈萨克斯坦宗教事务和社会组织管理部官网上，以及E-gov网站上公布。



【编译：木合塔尔·木拉提】