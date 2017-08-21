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    13:48, 21 八月份 2017 | GMT +6

    萨金塔耶夫主持召开科学技术委员会工作会议

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    哈通社/阿斯塔纳/8月21日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫21日在总理府主持召开科学技术委员会工作会议。

    会议就推动现代科技领域主要发展方向、药物研究和制药领域等问题进行了讨论。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    政府 科技 科研 黄金储备
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