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13:48, 21 八月份 2017 | GMT +6
萨金塔耶夫主持召开科学技术委员会工作会议
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哈通社/阿斯塔纳/8月21日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫21日在总理府主持召开科学技术委员会工作会议。
会议就推动现代科技领域主要发展方向、药物研究和制药领域等问题进行了讨论。
【编译：小穆】
标签:
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