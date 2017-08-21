中国驻哈总领馆：中国公民赴哈旅游安全文明需知

哈通社/阿斯塔纳/8月21日 -- 中国驻哈萨克斯坦阿拉木图总领事馆官方网站日前发布了《中国公民赴哈萨克斯坦安全文明旅游手册》，详细说明了赴哈旅游观光的中国游客需要注意的相关问题等。

全文转载如下：



哈萨克斯坦与中国新疆维吾尔自治区毗邻，交通条件便利、旅游资源丰富，吸引越来越多中国游客前往观光游览。哈萨克斯坦阿拉木图市、阿拉木图州、东哈萨克斯坦州、南哈萨克斯坦州和江布尔州是中国驻阿拉木图总领馆的领区范围。为了您的旅行安全、愉快，中国驻阿拉木图总领馆提醒注意以下方面：

一、安全旅游篇

（一）提前了解当地的基本情况。来哈旅游前，请您抽出一定时间关注哈国情，比如宗教信仰、风土人情、海关规定、出入境法律等信息，有备而来，防患未然。相关信息可以浏览中国驻哈萨克斯坦使馆、中国驻阿拉木图总领馆官方网站：

http://kz.chineseembassy.org/chn/

http://almaty.china-consulate.org/chn/

（二）谨防护照丢失。在国外旅游期间护照丢失是十分严重的问题，将会给您造成诸多不便 。如果没有护照和签证页，您就缺失了合法的身份证明，遇到警察执法或在办理住宿、登记等手续时会出现麻烦。在妥善保管护照的同时，建议您将护照资料页、签证页复印，复印件背面写明紧急情况联系人姓名、地址、电话，并与钱包分开存放。护照一旦丢失，您务必先与所在旅行团联系、沟通、报案，之后到中国驻哈使馆或驻阿拉木图总领馆补办护照或者旅行证件。办理过程中，使领馆需要与国内有关部门核实您的身份，需要一定等待时间。如果您能提供有关身份证件复印件，将极大方便使领馆工作。

（三）谨防财物丢失。随身尽量不要携带大额现金和贵重物品。护照、钱包、手机等物品请随身携带保管。避免在车座上、后备箱留存贵重物品。尽量和领队、导游共同活动，不单独出行。城市内治安状况总体稳定，但夜晚出行仍需时刻保持警惕。如果宾馆房卡被盗或丢失，请尽快联系宾馆注销房卡，以防被盗或减少损失。

（四）及时办理落地登记。哈移民法律规定，持入境签证在哈境内停留时间如超过5个自然日，应在5个自然日内到当地移民局办理落地登记。如逢节假日超过5个自然日未办理落地登记，应在节假日结束后第一天及时办理。

（五）乘车交通安全。阿拉木图市区路况较好，周边地区路况稍差。当地车速普遍较快，请您在开车、步行时遵守交通规则，注意交通安全。乘车时系好安全带。

（六）参观游览景区安全。去阿拉木图山区游览应关注景区天气和安全告示牌，避免遇到坠落、滚石或泥石流等危险情况。参加高空、高速项目宜慎重。

（七）配合警察执法。根据哈法律规定，哈执法人员有权查验外国人护照等身份证件，主要核查内容为居留登记、签证等信息。遇哈国执法人员查验证件时，您有权要求其出示工作证件，确认身份后应配合执法；如遇对您进行不合理处罚的情况，可要求提供相关法律依据。在配合警察的执法过程中，请您保持冷静，勿与警察发生争执，更不可有肢体接触，否则警察可能会根据当时的情形对当事人采取强制措施。最好与导游或领队同行，避免因语言不通或文化差异引起不必要的误会和麻烦。

（八）制作一张当地语言卡片。如果你的外语水平有限，建议把一些常用词或句提前翻译成俄语或哈语，写到一张卡片上，以应对紧急情况。请您随身携带居住酒店的卡片和导游、领队联系方式，防止走失。

二、文明举止篇

（一）公共文明

1、哈萨克斯坦是一个多民族国家，多数居民信奉伊斯兰教（逊尼派），此外还有东正教、天主教等。应理解、尊重当地宗教信仰和风俗禁忌。如进入清真寺，应脱鞋并保持安静，男士不能穿短裤，女士须佩戴头巾。如进入东正教堂，男士应脱帽，女士要佩戴头巾。

2、讲文明、懂礼貌、知礼仪、重礼节，多用礼貌用语，避免不文明语言和行为。

3、抵制违法活动，拒绝黄、赌、毒。

（二）食宿文明

1、在入住酒店时注意秩序，不争抢、不大声喧哗。

2、注意维护客房和公用空间设施设备的整洁卫生，尊重服务人员，按照当地的习俗支付小费。

3、就餐时注意文明礼貌，谦让老弱病残幼孕。吃自助餐时应适量选取，将所取餐食用完，避免浪费。

（三）交通文明

1、乘坐飞机、火车、大巴等交通工具时，请提前抵达并办理相关手续，主动配合安全检查，不携带违禁物品。

2、遵守排队秩序，不抢先、不插队，文明礼让，主动让座。

3、机场、车站等部分区域为非吸烟区域，请留意有关图标和提醒告示。

4、乘观光缆车时要保持缆车平稳，切忌大幅度摇晃。

（四）观光文明

1、注意保护生态环境，维护公共卫生，随身带走垃圾。不乱写、乱画、乱刻，破坏景点设施。

2、参观博物馆、艺术展览馆、教堂、清真寺时要遵守禁烟、禁食、禁饮、禁用闪光灯拍照等规定，不随意触摸展品、文物。

3、观看演出时请保持安静，尊重演员，节目完毕鼓掌致谢。观看体育比赛时请尊重比赛双方和裁判，遵守赛场规定和秩序，不辱骂裁判和运动员，不向比赛场地投掷杂物，禁止闯入比赛场地。

三、温馨提示

当您进入哈国境时，如手机开通国际漫游业务，将会收到一条短信，其中有驻哈使领馆的联系电话。当您遇到突发情况不知所措时，请第一时间拨打驻哈使馆领事保护与协助电话（+77017470186）、驻阿拉木图总领馆领事保护与协助电话（+77017292938），或外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心24小时热线电话"12308"。使领馆工作人员将及时与您联系提供必要协助，保护您的合法权益。

祝您出国旅行高高兴兴出门、开开心心游览、平平安安回家。