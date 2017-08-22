朝鲜称美韩将面临“无情报复”

哈通社/阿斯塔纳/8月22日 -- 韩国与美国周一（8月21日）正式启动"乙支自由卫士"联合军演。据朝中社报道，朝鲜周二（8月22日）警告美国称，美国忽视朝鲜对美韩联合军演发出的警告，将面临无情报复。

韩美"乙支自由卫士"联合军演将从21日持续至31日，5万名韩国军人和1.75万名美国军人参加这次为期10天的军演。

朝中社今日援引一未具名军方发言人的话报道称，朝鲜表示，如果美国认为朝鲜会对联合军演坐视不理，那就是做出了错误的判断。朝中社称，正在进行的军演，以及美国军官访问韩国，为在朝鲜半岛发动"模拟战争"营造了条件。

韩国总统文在寅昨日曾表示，朝鲜不应将联合军演当作其挑衅行为的借口。他称，联合军演是旨在保护人民生命安全的年度防御性演习，并不是要加剧朝鲜半岛军事紧张局势。

韩联社援引未具名韩国政府官员的话报道称，朝鲜领导人金正恩8月初视察一个靠近边境的岗哨，这个岗哨距离韩国涟川郡的警卫哨大约一公里。韩联社称，韩国军方认为这次视察不同寻常，并准备防止朝鲜可能的军事挑衅行动。

朝中社称，美国应该谨记朝鲜密切关注美国的举动，朝鲜"的手指就扣在扳机上，随时准备开火惩罚"。

【编辑：木合塔尔·木拉提】