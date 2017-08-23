纳扎尔巴耶夫总统接见乌斯卡曼钛镁厂领导层

哈通社/阿斯塔纳/8月23日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统22日会见乌斯卡曼钛镁厂股东。

会谈期间，纳扎尔巴耶夫总统就企业近几年来所取得的成果给予了高度评价。

纳扎尔巴耶夫说："在国家的支持和帮助下钛镁厂取得了巨大的成就，并保持着稳定发展趋势。数据显示，2016年，钛镁厂生产量增加10%，收入增长了20%。"

总统指出，吸引外国企业是进一步落实创新项目主要目标之一，也将为企业往后发展奠定基础。

乌斯卡曼钛镁厂董事会主席海勒与总裁阿谢姆•玛穆托娃向纳扎尔巴耶夫总统与企业代表见面表示感谢。

玛穆托娃表示，钛镁厂各项增值与国家航空航天以及生产领域紧密相联。在联合企业共同努力下，钛镁厂达到了预期的目标。

"2014年钛镁厂与法国政府签署了合作协议，并计划建立第二个钛镁厂。目前，该项目工程施工已接近尾声，预计今年9月15日正式投产。"玛穆托娃说。

她还表示，钛镁厂与韩国"POSCO"等国际企业展开了联合项目将为企业进入国际市场创造机遇。

此外，纳扎尔巴耶夫总统听取了企业工作进展情况和原料供应等问题。

【编译：冰山 编辑：小穆】