在智能城市里，我们怎样上下班？

哈通社/阿斯塔纳/8月24日 -- 智能城市的概念正在被越来越多的人所了解和接受，世界经济论坛 的一篇文章，描述了人们在智能城市当中一天的生活：

今天，你智能手机的闹钟比往常早响了10分钟。本市的部分道路正为筹备夏末的一场热门活动而封闭，因此早高峰拥堵将更为严重。为了准点上班，你需要坐更早一班的公交车。

早上的闹铃时间还和你的睡眠节律相关，这方面的数据来自你的智能手表的监测。同时，时间还会根据天气预报（早上7点有雨）、日期状况（今天周一，路上总是更堵）、以及你昨晚熬了夜（所以你今早醒的会更慢）等状况自主变化。听，手机闹铃又响了。如果你还想赶上车，就抓紧起来。

在你往公交车站走的路上，你的手机叫你稍微绕个路，因为之前你每天穿行的小广场今天人特别多。你经过了最喜欢的早点铺，手机却没有提示你今天全场八折，毕竟你赶时间。

走了几百米之后，神清气爽的你来到了自带WiFi和蓝牙连接的公交车站，手机也自动收到了公交车位置的实时推送。这班车的司机则可以看到，下一站有12名乘客要上车，所以他需要稍微早一点到站，多留一点上车的时间。公交调度也会收到提示，在这条线路上加开一辆临时客车来纾解大客流。你一边等车，一边看着身旁带着两个小孩的家长，正一同玩着公交车站的触屏信息系统。

公交车到了站。大家上车都很顺利，因为几乎所有乘客都刷的是智能手机里的公交卡，只有一位乘客花了点时间投币。在车上，你从包里掏出平板电脑，连上了车内的免费WiFi网络，看完了今天的重点新闻和几封电子邮件。你突然意识到自己没给手机充电，于是扯出了座位旁内置的USB充电线。尽管路上很堵，但你可以尽量先处理好工作邮件，不至于浪费时间。

就在你走下公交车，准备钻进办公室所在的大楼时，老板突然发消息叫你临时跑一趟。你拿出手机租了一辆Co-wheels这样的共享轿车，在选项里选了"附带后备箱自行车"。

你要去的地方在城中心。为了不堵在路上，你把车开到了一个离目的地距离不远、其实是暂时无人使用的车道的停车位里，从后备箱里取出自行车，向目的地骑去。手机上的出行App通过蓝牙耳机给你传达着语音指示，让你根据身体状况调整骑速。因为你有哮喘，App于是建议你绕开某一块重污染区域。

见完客户之后，你选择叫辆出租回公司，这样你能在路上处理下邮件。你拿出手机叫了辆车，两分钟之后司机抵达，打开后备箱让你把折叠自行车放进去，等下你好把它放进公司旁边的另一辆共享轿车的后备箱里。你今天赶时间，所以恐怕拿不到步行的绿色积分了。不过你今天这一路上，不仅赶上了见面开会，还通过骑自行车节约了几公斤二氧化碳排放。

实现愿景

别觉得这是科幻小说。上文所述的智能城市所需要的大部分数据，现在都已经掌握在各种政府或民间平台手中了。

你的智能手机能实时定位定速，甚至可以判定你是在开车、走路还是在骑车。同时，智能手和手环等穿戴设备可以监测你的心率和生理体征；你的搜索记录和社交网站活动可以揭示你的兴趣、品味和内心目的。比方说，你上网搜假期旅行的折扣的记录，不仅能反映出你想去哪儿，还能反映出你愿意为了这趟旅行花多少钱。

随着物联网的发展，各种其他传感器正逐渐成为智能手机之外的又一数据来源。从空气污染到交通密度，传感器可以检测各种社会数据。此外，社交网络的信息流里，也藏着与每一位用户性格相关的重要数据。

在如此海量的数据支撑下，我们离这幅图景只差关键一步，那就是怎样说服不同种类的数据拥有者，让他们拆除各自之间的壁垒，将所有数据都交互利用起来。尽管目前相关的科学技术都已齐备，但数据不互通这一致命问题仍然存在，这直接影响到了各种智慧城市应用的实现。

这究竟是不是件坏事呢？都看你自己的判断了。

【编辑：木合塔尔·木拉提】