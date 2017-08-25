专访中国哈萨克歌手塔斯肯

哈通社/阿斯塔纳/8月25日 —— 中国哈萨克族歌手塔斯肯2013年参加《中国好声音第二季》比赛，以一首哈萨克民歌《可爱的一朵玫瑰花》技惊四座，成功晋级并最终取得全国八强的好成绩。塔斯肯充满磁性的歌喉，也为哈中两国歌迷留下了深刻的映像。

在不久前的阿斯塔纳世博会中国馆日系列活动中，塔斯坦再次来到哈萨克斯坦，参加了中国馆日文艺晚会的演出，为哈萨克斯坦人民献上了精彩的表演。哈通社记者日前与歌手取得联系，并对他进行了书面采访，采访全文如下：

记者：塔斯肯先生您好！在中国好声音第二季一首《可爱的一朵玫瑰花》感动全中国走红以后，您是否还有参加其他大型音乐竞赛的计划？

塔斯肯：您好，目前还没有计划参加，但如果遇到有让自己动心的比赛，也许还会参加

记者：之前，您在阿斯塔纳世博会中国国家馆日文艺晚会中出演。您对阿斯塔纳世博会有何感想？

塔斯肯：阿斯塔纳是个很有活力的城市，就像一个年轻的小伙子，充满着朝气与活力！因为日程安排的很紧，还没有好好体会这个美丽的城市，就回国了。真希望再有机会能多呆一些时日，好好感受这个年轻的城市！

记者：您唱的哈萨克语歌《可爱的一朵玫瑰花》和《无风的夜》也感动了很多哈萨克斯坦民众。未来，您有计划来哈萨克斯坦举办演唱会或参加演出？

塔斯肯：首先十分感谢哈萨克斯坦地民众对我的肯定和喜爱！听众的感动是歌手最终的追求，那里有那么多人感动，有机会我一定会去为他们献歌！

记者：您对哈萨克斯坦音乐和哈萨克斯坦歌手有多少了解？最喜欢哪些歌手和作品？

塔斯肯：我很喜欢哈萨克斯坦的音乐，很国际化的同时也彰显民族文化的灿烂，传统的音乐文化也被很美妙的保留下来。最欣赏Roza的歌曲，可以说是听着她的歌长大的，她对我的音乐道路也有深远的影响。

记者：您如何评价迪玛希？

塔斯肯：迪玛希是个棒小伙！他对中哈文化交流有卓越的贡献！之前也在网上看过他的视频，非常的有天赋，是声乐界难得的人才！他在湖南卫视的演出我场场都观看，非常精彩！记得两年前和他一起在阿斯塔纳同台演出过，为人和善，是个害羞的大男孩！祝愿他的艺术道路越走越宽广！

记者：有创作新歌和出版新的音乐专辑的计划吗？

塔斯肯：当然有啦，正在筹备，希望不久与大家分享！

记者：据我们所知，您在大学的专业是数学。那么，什么原因让您选择音乐，成为一名歌手？

塔斯肯：其实回想一下，我从没有离开过音乐，尽管是在大学学习数学专业也没有断开与音乐的联系，大学期间就组织乐队在各大院校演出。大学毕业后也没有停歇对音乐的热爱与执着，今天所有的成绩都是这份热爱与执着带给我的回报，我将继续热爱与执着下去！

记者：对关心您的哈国人民有什么寄语？

塔斯肯：首先感谢哈国人民对我的厚爱。祝哈国人民身体健康，家庭和睦！祝愿哈国国泰民安，繁荣昌盛！哈国与中国友谊万年长！

记者：感谢您接受采访。

【记者：小穆 编辑：木合塔尔·木拉提】