纳扎尔巴耶夫总统主持国际低浓缩铀银行启动仪式

哈通社/阿斯塔纳/8月29日 - 纳扎尔巴耶夫总统29日在阿斯塔纳正式启动了在哈萨克斯坦境内建立的国际低浓缩铀银行。

在隆重举行的启动仪式上，纳扎尔巴耶夫总统将低浓缩铀银行的钥匙交给了国际原子能机构总干事天野之弥。



关于建立核燃料银行的设想，最早由美国于2005年9月在维也纳IAEA大会上提出，其目的是通过设立一个低浓缩铀的"国际仓库"，避免以研发核武器为目的的铀浓缩活动在世界各地蔓延。



核燃料银行原则上将为所有需要核燃料供应的国家提供帮助，前提是这些浓缩铀仅作民用。



2010年11月，国际原子能机构成员国正式提出成立国际原子能机构低浓缩铀银行。与之前提出的方案有所不用的是，此次提议成立的银行不是一个供应源或"燃料店"，而是一个应急储备库，以防国际原子能机构的某个成员国由于政治原因突然无法从其传统供应商获取燃料。



2011年，纳扎尔巴耶夫总统在不扩散核武器政策原则的基础上提出了在哈萨克斯坦境内建立低浓缩铀银行。



2012年，根据公开竞争结果，哈萨克斯坦成为建立低浓缩铀银行的唯一候选国。



2015年8月27日，我国与国际原子能机构在阿斯塔纳签署建立低浓缩铀银行协议。



哈萨克斯坦在国际核安全指数中排名第15位，政治和经济稳定，有效立法和反腐败为此提供有利条件。



我国境内的低浓缩铀银行以乌斯卡曼市乌尔巴冶炼厂为基础改建，可储存90吨低浓缩铀，完全满足功率为1000兆瓦的清水反应堆的需求。



低浓缩铀银行银行完全依靠自愿捐款运营，对国际原子能机构预算不产生影响。已筹捐款数额约为1.5亿美元，至少够银行运营10年。



【编译：木合塔尔·木拉提】