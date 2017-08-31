朝鲜表示全面反对安理会涉朝声明：导弹发射是回应美韩军演

哈通社/阿斯塔纳/8月31日 -- 据新华社消息，朝鲜外务省发言人31日表示，近日联合国安理会就朝鲜进行"火星－12"型中远程战略弹道导弹发射训练发表一份主席声明，声明歪曲事实，是对主权国家自卫权的粗暴践踏，朝鲜对此予以全面反对。

发言人表示，本次导弹发射训练是对美韩"乙支自由卫士"联合军演予以坚决回应的序幕。美国不顾朝鲜警告，并且回避朝鲜为缓和形势主动采取的措施，因此朝鲜只能付诸行动。朝鲜今后还将以太平洋为目标，更多地进行弹道导弹发射训练，推进战略武力实战化和现代化。

联合国安理会29日晚发表主席声明说，朝鲜的行为"不仅对地区造成威胁，对所有联合国会员国也构成了威胁"。声明要求朝鲜立即停止此类"粗暴行为"，"完全、可验证和不可逆地放弃所有核武器以及现存的核计划......不再进行任何新的核试验，停止进一步的挑衅行为，并放弃其他现存大规模杀伤性武器"。

此外，声明重申维护朝鲜半岛以及东北亚和平与稳定的重要性，强调安理会承诺通过和平、外交以及政治手段解决相关问题，并欢迎通过对话和平全面解决问题的努力。



【编辑：木合塔尔·木拉提】