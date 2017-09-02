中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:56, 02 9月 2017 | GMT +6

    俄罗斯国家原子能拟进军印度风电市场

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/9月2日 -- 据印度商业日报Mint报道,俄罗斯国家原子能公司Rosatom计划投资印度风力涡轮机制造商Inox风电。

    今年年初,Rosatom宣布荷兰Lagerwey已签署协议把风力涡轮机技术授权子公司OTEK。据消息称,OTEK希望在俄罗斯制造风力涡轮机,也在印度风电制造市场占据一席之地,并控制供应链。

    Inox风电生产叶片、圆筒式架塔、轮毂、短舱等。当前的叶片的生产能力维持在1600兆瓦。公司投资者关系负责人Atul Soni于8月初表示,随着较少资本支出,公司将能够解除当前短舱及轮毂1100兆瓦的产能瓶颈。架塔产量也将以最少投资得到提升。

    截止2018年3月31日的财年一季度,Inox收益从43.5亿卢比(约合人民币4.52亿元)跌至10.6亿卢比(约合人民币1.1亿元),并且从一年前的1.182亿卢比(约合人民币1229万元)净利转为3.9亿卢比(约合人民币4056万元)的税后亏损。由于印度风电市场从上网电价补贴机制过渡到风电合同拍卖制度,市场出现暂时衰退,因此公司的业绩表现也受到影响。

    Inox预计,市场将于今年四季度趋向正常化。2018/19财年将是风电行业强劲增长阶段的开始。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    经济 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!