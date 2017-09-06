波兰或将对哈萨克斯坦实施免签政策

哈通社/阿斯塔纳/9月6日 -- 纳扎尔巴耶夫总统6日在总统府同波兰总统安杰伊•杜达举行大范围会谈后召开的联合新闻发布会上表示，哈方希望波兰为哈萨克斯坦公民实施免签政策。

纳扎尔巴耶夫说："两国应进一步加强在亚欧大陆货物运输领域的合作关系，要为现代交通基础设施的建设项目给予必要的支持。今年5月份，阿斯塔纳至华沙直飞航班正式开通。我们为波兰公民实施了免签。我们也希望波兰为哈萨克斯坦公民开放免签。"

总统表示，双方在会谈中还就教育和人文领域的合作关系问题交换了意见。他指出，目前我国共有700多名大学生在波兰各大高校留学。

"我们将进一步推动两国文化和教育领域的合作关系。对此，生活在哈萨克斯坦的3.2万波兰侨民发挥着重要作用。"纳扎尔巴耶夫说。

杜达表示，波兰企业家们对哈萨克斯坦表现出浓厚的兴趣。



"除了政府代表，希望同哈方展开合作和加深合作关系的波兰企业界代表们也来到了阿斯塔纳。哈方为波兰公民提供的免签服务，对波兰企业在哈萨克斯坦市场进行有效工作起到了重要作用。我对哈萨克斯坦企业家们和游客免签进入波兰表示支持。"他说。

【编译：小穆】