哈通社/阿斯塔纳/9月7日 -- 据南哈州政府新闻处消息，7日，南哈州进入棉花采摘季。

南哈州是我国唯一的棉花种植地区。目前，玛克塔阿拉尔县和哈拉霍伊县的"阿塔梅肯"、"德勒达别科夫"、"玛克塔勒"、"克泽勒库姆"、"江布尔"等其他中小型农场陆续进入棉花采摘季。



据了解，今年南哈州棉花种植面积达13.4万公顷，较去年增长2.5万公顷。2016年棉花产量达28.64万吨，平均每公顷26.2公担。由于今年种植面积增长，农场主们预计今年的棉花产量将达30万吨。



玛克塔阿拉尔县是我国最大棉花种植地区，今年该地区棉花种植面积达9.5万公顷，较2016年增长1.2万。2016年该地区棉花产量达21.8万吨。今年农场主计划收获更多棉花。



据悉，南哈州共有9个县从事棉花种植事业。今年首批开始棉花采摘季的包括玛克塔阿拉尔县、沙尔达热阿县、萨热阿尕舍县，依次还有突厥斯坦。



棉花是拥有巨大出口潜力的农作物之一。我国棉花主要向俄罗斯、中国以及欧洲国家出口。据数据统计，我国2016年共出口棉花5.8万吨。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】