世博会：纳扎尔巴耶夫总统向全国人民致谢

哈通社/阿斯塔纳/9月11日 -- 10日，2017阿斯塔纳世博会闭幕仪式在世博园区落下帷幕，纳扎尔巴耶夫总统向全国人民表示诚挚的谢意。

纳扎尔巴耶夫总统表示，首先向全国人民对举办2017阿斯塔纳世博会表示出的支持，上千名建筑师、工程师、管理人员、合作方以及赞助商为成功举办阿斯塔纳世博会付出了巨大贡献致以诚挚的谢意。此外，还向在世博园区为所有参观者提供服务的4500名世博会志愿者，以及阿斯塔纳世博会运营公司和执行主席叶西莫夫表示感谢。



纳扎尔巴耶夫还向参加此次盛大世博会闭幕式的各国家领导人、国际展览局以及所有游客致以谢意，并祝愿所有人身体健康、工作顺利。



纳扎尔巴耶夫总统强调，2017阿斯塔纳世博会将阿斯塔纳市与全国各地区连接在一起，并为国家经济带来了巨大的推动力。



纳扎尔巴耶夫总统表示，在世博会期间，1400多家中小型企业参与相关业务并获得了总价值6400亿坚戈的订单，提供了一千多个就业岗位。哈萨克斯坦旅游事业在此期间也取得了巨大的成就。阿斯塔纳实体企业数量增长了10%，阿斯塔纳市服务业获得了1.2倍盈利增值。



纳扎尔巴耶夫强调，阿斯塔纳在这个夏天成为了全世界关注的焦点。



纳扎尔巴耶夫表示，2017阿斯塔纳世博会为全世界展示了哈萨克人民丰富的文化与热情。来自180个国家的400万游客参观了2017阿斯塔纳世博会，其中大部分为年轻人。平均每天参观人数达4-5万人。



值得一提的是，10日在阿斯塔那世博园区举行了盛大闭幕仪式。



据统计，世博会期间，世博园区内举办了3500多项文化活动，聚集了33000多名艺术家和文艺人员。



此外，还为游客展示了来自世界各地153项新的发明。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】