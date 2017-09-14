媒体：朝鲜已成为主要小型武器出口国

哈通社/阿斯塔纳/9月14日 -- 据外媒报道，《2017年小型武器贸易调查》显示，朝鲜、沙特阿拉伯和伊朗是世界上最隐秘的小型武器出口国，主要出口的武器包括卡拉什尼科夫步枪、火箭弹和机枪。

报道指出，尽管世界上55%参与小型武器交易的国家的交易透明度有所增加，但仍有大约60亿美元（约80亿新元）的市场处于灰色地带，这导致武器落入恐怖分子手中，或者被一些国家用于反人权的行为。

该报告中有关这些秘密交易国家的数据，是来自被截获的武器数量。



该报告称，去年8月，一艘朝鲜船只在埃及被截获。船上藏有3万只PG-7型火箭榴弹及其零件。而在2009年，一架载有价值1800万美元来自朝鲜的小型武器的飞机在泰国被截获，这些武器的目的地是伊朗。

该报告表示，这些事件以及其他的小型武器交易能够充分证实朝鲜已经是一个主要的小型武器出口国。

参与报告的伊莲娜·帕維西说，轻武器交易的隐秘性增加了武器落入危险人士手中的风险，进一步增加冲突和全球不稳定性。

轻武器问题调查项目为一项独立研究项目，由瑞士日内瓦的国际和发展研究所主导。