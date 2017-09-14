世博会期间我国医护人员曾通过手术救下一名中国产妇的婴儿

哈通社/阿斯塔纳/9月14日 -- 阿斯塔纳世博会期间，我国医疗人员曾为一名来自中国的产妇及其产下的婴儿进行复杂手术。

在14日于阿斯塔纳召开的2017世博会医疗保障服务专题新闻发布会上，阿斯塔纳市医疗卫生管理部门负责人卡玛利詹•纳德洛夫向记者们介绍了当时的情况。

"来自中国的孕妇，于世博会期间在阿斯塔纳市第一围产期中心产下一名婴儿。令人遗憾的是，新生儿出生时就有着严重的健康问题。为了保障新生儿的生存，我国医生随即对新生儿进行了复杂的胃、肠重建手术。手术非常成功，这位女士和她的孩子出院时，身体状况均一切正常。"卡玛利詹•纳德洛夫说。



据其介绍，2017阿斯塔纳世博会期间，共有8917人向世博园内的医疗人员寻求医疗帮助。其中7447人为哈萨克斯坦公民，1470人为来自67个国家的外国游客。



这些游客当中包括德国、瑞士、日本、马来西亚、新加坡、中国、南非等国家的公民。



卡玛利詹•纳德洛夫称，为患者们提供的医疗服务都得到了良好的效果，医疗人员的专业性也受到了患者们的称赞。

【编译：木合塔尔·木拉提】