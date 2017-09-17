纳扎尔巴耶夫总统会见土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫

哈通社/阿什哈巴德/9月17日 - 纳扎尔巴耶夫总统17日抵达阿什哈巴德国际机场，开始对土库曼斯坦进行工作访问。

土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫在机场迎接纳扎尔巴耶夫总统的到访，在隆重的欢迎仪式后，两国总统举行了会谈。



会谈中，纳扎尔巴耶夫总统就土库曼斯坦主办第五届亚洲室内和武道运动会表示祝贺，并以哈萨克斯坦成功举办世博会、大冬会、亚冬会等活动为例，强调此类盛会的成功举办将有利于提升中亚国家在国际舞台上的影响力。总统还表示，支持土库曼斯坦举办此类活动，是哈萨克斯坦作为邻国和同胞国家的责任。



总统强调，在土总统访问哈萨克斯坦后，两国共同开展了多项合作，双边贸易正在不断发展。谈及刚刚完成的乌兹别克斯坦之行，纳扎尔巴耶夫总统表示，此行收获颇丰。







别尔德穆哈梅多夫对纳扎尔巴耶夫总统的到访，以及出席第五届亚洲室内和武道运动会表示感谢，并表示，相信通过此次运动会，将进一步拉近各国之间的交流。



据其介绍，为了举办此次运动会，土库曼斯坦政府斥巨资（超过50亿美元）在阿什哈巴德市内150多公顷的土地上建成了中亚地区最大的奥运城，建造了30个超一流的现代化国际标准比赛用场馆及一大批各类大型服务设施，修建了国际一流的阿什哈巴德新国际机场等。



别尔德穆哈梅多夫称，有来自亚洲与大洋洲64个国家的5000多名运动员、2500多名教练员、10000多名记者、10000多名志愿者参加本次大赛，预计将有来自不同国家的20万观众前来观战与助威。



【编译：木合塔尔·木拉提】