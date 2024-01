迪玛希同恩师合力制作首张个人专辑

Hi, my dears! How are you?))) We work with the best composer of Kazakhstan on my first album which will be dedicated to you. Менің ең алғашкы альбомыма күні-түні талмай еңбек етіп көмектесіп жүрген Қазақстанның ең үздік композиторы @lukpan_zholdasov ага, Айған апа @aigan_zholdasova Фаридок, Болат, Думан @sailaubaev.d , Шаттық және жалпы @lukpan_zholdasov_studio ұжымынындағы ағаларыма көп рахмет!!! #DQ #DIMASH

Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 分享的帖子 · 2017-09-15,4:12 PDT