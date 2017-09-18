宗教事务部部长：我国所有宗教一律平等

哈通社/阿斯塔纳/9月18日 - 马吉利斯（议会下院）18日召开例行会议。

在会议政府时间发言的宗教事务和社会组织管理部部长努尔兰•叶尔梅克巴耶夫就国内宗教事务相关问题进行了陈述。



陈述中，部长指出，当前来自境外的，包含非传统宗教和错误思想的信息，对国内部分宗教信徒产生了不良影响。



他表示，国际形势和我国开放性的舆论环境，是造成这一现象的外在因素。



据叶尔梅克巴耶夫介绍，我国公民中约有不足10%的人认为自己是无神论者或不可知论者；



认为自己拥有宗教信仰，但并不经常参与宗教活动或仪式的公民占总人口的75%；



经常参与宗教活动并虔诚的履行宗教义务的人群，占总人口的15%左右。



部长强调，随着近年来宗教信徒规模的增长，部分信众机械的理解宗教经典中的条文，并将宗教思想置于世俗法律和社会规范之上，造成了一定的社会问题。为避免错误思想，以及趁虚而入的极端思想的传播和蔓延，必须加强对宗教神学教育的监管和重视。



在这一问题上，宗教事务和社会组织管理部将通过同国内各宗教派别及神学人士的合作，开展一系列重要的工作。



"越来越多的人担心，世俗的民主政体所取得的成就，会被中世纪式的落后思想所摧残。从这一角度而言，如果我们放弃对世俗传统的坚持，将会令公民们失去希望。"叶尔梅克巴耶夫说。



部长还指出，根据哈萨克斯坦共和国宪法和其他法律，国内18个宗教群体相互之间一律平等，没有任何一个宗教具有高于其他宗教的特殊地位。



【编译：木合塔尔·木拉提】