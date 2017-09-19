中国小学生学唱迪玛希歌曲《难忘的一天》

哈通社/阿斯塔纳/9月19日 - 中国小学生正在学唱哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮的歌曲《难忘的一天》。

这一消息，是由歌手通过其个人INS账号公布的。



"中国一所小学的孩子们正在学唱我的作品《难忘的一天》，愿这些可爱的小天使们平安幸福，愿这个世界永远和平！我要向所有歌迷们表示感谢，你们证明了音乐是全世界共同的语言！"迪玛希在INS上这样写道。



歌曲《难忘的一天》由迪玛希作曲，歌词作者是沃拉尔•巴依桑格尔。迪玛希在参加中国竞技选秀节目《歌手2017》时，曾凭借这首歌曲的哈汉双语版本，赢得第十轮第三名的成绩，并帮助其顺利进入决赛。

Менің екінші әуесқой сазгерлік жұмысым "Ұмытылмас күн" әнімді мектептерде үйретіп жатыр екен))) Кішкентай ғана бүлдіршіндер, періштелер аман болсын. Әлемде тек бейбітшілік болсын!!! Бар әлемге ортақ тіл - музыка тілі екенін дәлелдеп жүрген барша тыңдармандарыма алғыс! #DQ #DIMASH Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 分享的帖子 · 2017-09-18，6:18 PDT

【编译：木合塔尔·木拉提】