纳扎尔巴耶夫总统会见吉尔吉斯总统候选人巴巴诺夫

哈通社/阿斯塔纳/9月20日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统19日会见了到访的吉尔吉斯总统候选人沃米尔别克•巴巴诺夫。

会谈中，纳扎尔巴耶夫总统指出，哈吉两国应继续扩大双边合作，不断加深双方兄弟般的关系。



总统表示，即将到来的总统大选对吉尔吉斯而言有着重要的意义。



"独立以来，我始终坚持同过去的每一位吉尔吉斯总统开展富有成果的合作，也将继续同下一任受到吉尔吉斯人民支持而当选的吉尔吉斯总统开展同样的合作。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统还谈及哈吉两国人民之间的传统友谊。他说，两国之间没有分歧，哈萨克斯坦过去、现在和将来都愿意随时为兄弟的吉尔吉斯人民提供帮助。总统表示，双方因加强在交通物流体系建设和欧亚经济联盟框架下的合作。



巴巴诺夫则表示，吉尔吉斯斯坦人民高度评价纳扎尔巴耶夫总统在维护和平和谐方面的贡献，称纳扎尔巴耶夫总统在吉国人民当中拥有极高声望。



"在我担任吉尔吉斯总理职务期间，哈萨克斯坦为吉尔吉斯提供了稳定而及时的各领域援助。我们为兄弟的哈萨克斯坦所取得的各项成就感到欣喜。"吉总统候选人巴巴诺夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】