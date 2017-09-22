第五届亚室会：哈萨克斯坦位居奖牌榜第五位

哈通社/阿斯塔纳/9月22日 -- 在土库曼斯坦首都阿什哈巴德市举行的第五届亚洲室内和武道运动会21日结束第六个比赛日。哈萨克斯坦代表团获得7枚奖牌（2金4银1铜），暂列奖牌榜第五位。

根据当日比赛结果，"世界之虎-2017"阿伊别克•努格马洛夫（哈萨克式摔跤90公斤级以上）和哈斯木汗•图列恩拜（哈萨克式摔跤70公斤级）获得金牌。



在泰拳决赛中，四名哈萨克斯坦选手斩获银牌。他们分别是，叶拉曼•萨亚萨托夫（57公斤）、阿布勒•尕利耶夫（63.5公斤）、瓦蒂姆•奥帕列夫（75公斤）、埃米勒•乌玛耶夫（81公斤）。阿德勒詹•厄斯特巴耶夫在90公斤级哈萨克式摔跤项目中获得铜牌。



根据前六天比赛结果，我国代表团共获得37枚奖牌(9金、12银、16铜)，位列第五位。此外，土库曼斯坦以148枚奖牌（59金、43银、46铜）位居榜首，依次伊朗代表团以52枚奖牌（16金、9银、27铜）、泰国以39枚奖牌（13金12银14铜）位列第二和第三位。



值得一提的是，本届亚室会我国共派出150名运动员，争夺17项运动项目的奖牌。



【编译：小穆】