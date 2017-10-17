巴黎市将开设哈萨克斯坦文学中心

哈通社/阿斯塔纳/10月17日 -- 据文化和体育部消息，法国巴黎市BULAC东方语言与文化学院图书馆哈萨克斯坦文学中心将于近期隆重开幕。

消息称，《精神文明复兴》计划框架下，由国家文化和体育部哈萨克斯坦文学中心、外交部、哈萨克斯坦驻法国大使馆共同支持下组织的开幕仪式将在联合国教科文组织总部举行。



据了解，哈萨克斯坦国立学术图书馆代表将出席联合国教科文组织举办的"公共意识现代化：哈萨克斯坦的道路和纳扎尔巴耶夫模式"大会。



大会期间，哈萨克斯坦国立学术图书馆还计划举办多个文化活动。



文学中心开幕仪式邀请了哈萨克斯坦驻法国特命全权大使努尔兰•达聂诺夫、BULAC东方语言与文化学院图书馆馆长玛丽亚-丽萨、国立学术图书馆负责人吾穆特汗•穆纳勒巴耶娃、联合国教科文组织和伊斯兰教科文组织代表、哈萨克斯坦社会文化功勋人士以及法国哈萨克协会代表和就读于巴黎的大学生等人参加。



据悉，BULAC东方语言和文化学院图书馆内包含了历史文件、图书、出版刊物等物品。此外，馆内还有丰富的东方语言研究资源以及大洋洲、亚洲、非洲等领域大量文学研究。



据了解，访问者将在哈萨克斯坦文学中心了解到哈萨克民族独特习俗、文化以及艺术，从而为进一步了解哈萨克斯坦在各领域取得成就创造机遇。



另外，中心还为访问者展示了关于纳扎尔巴耶夫总统的书籍以及各类历史、科学、文学书籍近200本。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】