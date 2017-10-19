哈通社/阿斯塔纳/10月19日 - 据中国经济网消息，《渝新欧蓝皮书：渝新欧沿线国家发展报告（2017）》于日前公布，该报告由中国四川外国语大学国别经济与国际商务研究中心及社会科学文献出版社共同发布。

该报告对"渝新欧"铁路沿线各个国家的国际投资合作价值进行了排名。在这份排名当中，哈萨克斯坦位居前十。



为了解"渝新欧"沿线国家投资合作价值的总体排名情况，该报告选择对各国分报告中2006~2015年国际投资合作价值的均值作为衡量这十年间各国国际投资合作价值的代理指标。



根据计算结果，十年均值排名第1~10位的国家依次为德国、荷兰、比利时、法国、匈牙利、爱沙尼亚、斯洛文尼亚、俄罗斯、捷克、哈萨克斯坦；第11~21位的国家依次为克罗地亚、立陶宛、斯洛伐克、拉脱维亚、白俄罗斯、保加利亚、波兰、乌克兰、阿尔巴尼亚、塞尔维亚、罗马尼亚。



根据国际投资合作价值的具体数值，该报告将21个国家排名进行分类，即最优对象群、较优对象群和中等对象群。



报告将德国、荷兰、比利时3国列为"最优对象群"，而哈萨克斯坦与法国、白俄罗斯、捷克和波兰等15个国家被列为"较优对象群"。



值得一提的是，除哈萨克斯坦外，其他"较优对象群"均为欧洲国家。



渝新欧铁路是一条连接欧亚多国的铁路总称，通常是指由中国的重庆经哈萨克斯坦至德国的杜伊斯堡，全长11,179公里。



该铁路线从中国出发，途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯及波兰，并有计划再由德国接驳至比利时，形成一条横跨亚欧的铁路运输干道。



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