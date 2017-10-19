外国考古学家着手研究哈萨克斯坦历史文物

哈通社/阿斯塔纳/10月19日 -- 据国家博物馆消息，18日，位于首都阿斯塔纳的哈萨克斯坦国家博物馆举行了《精神文明复兴规划之历史考察成果：哈萨克斯坦-日本、哈萨克斯坦-德国、哈萨克斯坦-俄罗斯》为主题的圆桌会议。

奈良文物研究所教授国武贞胜、著名科学家和考古人士、社会功勋人士以及哈萨克斯坦、德国、俄罗斯、日本等国家文化和体育部代表出席本次会议。



会议期间，各代表听取了《PALEO SILK ROAD》5年制项目框架下哈萨克斯坦国家博物馆和蒂宾根大学（德国）联合进行的国际考察第一年工作汇报。





哈萨克斯坦文化和体育部秘书处代表胡阿特詹•瓦利耶夫说："本次会议具有重要的意义。纳扎尔巴耶夫总统《精神文明复兴》规划下，除了民族价值观，民族文化、历史发展以及现代社会所需文化遗产复兴工作也将在该计划中。今天，在国家博物馆哈萨克斯坦与各国专家共同关注的联合考察工作也是精神文明复兴规划所取得的成就。考察工作于今年5月开始，考察结果将是科学领域的重大发现。"





据了解，为搜寻旧石器时代古迹，哈萨克斯坦国家博物馆专家以及德国、英国、美国、加拿大、印度等国家科学机构代表共同参与了旧石器时代末期玛伊布拉克古迹和东哈州古迹挖掘工作。







【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】