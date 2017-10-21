哈萨克斯坦举重队禁赛处罚正式生效

哈通社/阿斯塔纳/10月21日 -- 据Sports.kz消息，因2008、2012两届奥运会上出现多起兴奋剂案件，包括哈萨克斯坦、中国和俄罗斯在内的9个国家举重国家队1年禁赛处罚21日起正式生效。

消息称，被禁赛的9个国家举重协会有权在21天内提起诉讼。

据了解，里约奥运会前夕，国际奥委会对北京奥运会和伦敦奥运会期间留存的部分兴奋剂检测样品进行重新检测，在其中发现的55例阳性样品中，有20例出自举重项目。2016年6月22日，国际举联通过官网发布声明，在此次重检中任何出现三例或以上阳性样品的成员组织都将面临一年的禁赛。

曾有报道称，因涉嫌服用兴奋剂，伊利亚•伊林等多位我国举重运动员被临时性禁赛，并无缘参加里约奥运会。而后续的血液检测中，伊利亚•伊林、祖尔菲亚•钦珊罗、玛娅•马内扎和斯维特拉娜•珀多别多娃等四位奥运冠军血液中均被发现含有司坦唑醇成分。且伊利亚•伊林和钦珊罗还被证实服用了另外两种兴奋剂。

国际奥委会纪律委员会去年年底宣布，取消我国94公斤级举重选手伊利亚•伊林的北京和伦敦奥运会的成绩，并收回了两枚金牌。

【编译：小穆】